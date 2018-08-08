PTT'de sigortacılık işlemleri nasıl yapılır?

Acentelik işlemlerinden faydalanabilmeniz için sigorta veya müşteri numarası ile TC Kimlik Numaranızı veya araç ruhsat numaranızı gişe görevlisine bildirmeniz yeterli oluyor. 5 dakika içinde işleminiz tamamlanıyor. Eğer prim ödemenizi PTT işyerlerinden yapacaksanız gişe görevlisine poliçe veya sözleşme numaranızı söylemeniz gerekiyor.
Ayrıca, Türkiye genelindeki 4 bin 500’ü aşkın PTT işyerinden ihtiyacınıza ve bütçenize uygun sigorta teklifi de alabilirsiniz.
Türkiye’nin en köklü ve güvenilir kuruluşlarından PTT, sigorta acentelik işlemleri için de size en yakın adreste.
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