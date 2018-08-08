PTT'de doğalgaz fatura işlemleri yapabilir miyim?

PTT işyerlerinde doğalgaz faturası ödemek oldukça kolay. İşletme kodu ve abone numarası veya tesisat numarasını gişe görevlisine söylemek yeterli. İşleminiz takribi 30 saniye sürer.

Doğalgaz aboneliği sırasında verdiğiniz güvence bedelini, aboneliğinizi kapatırken almak istediğinizde de ödemeyi PTT işyerleri yapmaktadır. Bunun için de TC Kimlik Numaranızı gişe görevlisine ibraz etmeniz yeterli olmaktadır. Eğer Tüzel kişi iseniz işlem sırasında vergi numarası ve yetki belgesi de istenmektedir.