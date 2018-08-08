PTT tebligatları nasıl sevk etmektedir?

PTT aracılığıyla gönderilecek tebligatlar mümkün olan en kısa zamanda alıcıya ulaştırılır.

Tebliğ evrakının kabulünün ardından gişe memuru, evrakı düzenleyen merciin adı ve adresi ile posta kodunun yazılı bulunup bulunmadığı; muhatabın adı, soyadı ve adresiyle varış merkezi adının yazılı olup olmadığı gibi önemli kontrolleri yapmaktadır.

Herhangi bir sorun olmaması durumunda tebligat aynı gün; o gün o işyerinden gönderim yapılmıyorsa da ilk postayla alıcılara iletilmek üzere dağıtıma çıkarılmaktadır.