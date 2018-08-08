PTT, tebligat dağıtım ve teslimini nasıl yapmaktadır?

Kabul işlemi yapılan tebligat, aynı gün veya ilk posta ile dağıtıma çıkarılır. Tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilmesi aynı il dağıtım sahasında en geç 5 iş günü, farklı il dağıtım sahasında en geç 7 iş günü içerisinde gerçekleşir. Köy dağıtımına tabi yerlerde ise tebligat dağıtımı, ilk köy dağıtım sefer programı ile gerçekleştirilir.

Tebligat teslimatı gerçekleşmediği takdirde de evrakın iadesi aynı il dağıtım sahası içinde en geç 10 iş günü, farklı il dağıtım sahasında en geç 14 iş günü içerisinde tamamlanır.