PTT sözlü sınavı ne zaman 2018 mülakat yerleri listesi

PTT personel alım sonuçları için kritik ve heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 5 bin kişinin alınacağı PTT personel alım sonuçları için resmi açıklama geldi. PTT başvuru sonuç bilgisi GAZİSEM sorgulama ekranında ekim ayının 19'unda saat 16.00'ya kadar açıklanacak.

PTT bünyesinde çeşitli branşlara yapılacak personel alımı için süreç devam ediyor. Son olarak yazılı sınav sonuçlarına itirazlar başlamış ve "gazisem@gazi.edu.tr" e-mail adresine itiraz başvuruları yapılmaya başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından PTT'den sürece dair bilgilendirici açıklama geldi. İşte, PTT'den yapılan resmi açıklama;

KESİN SONUÇLAR İÇİN RESMİ AÇIKLAMA: 2018/1 personel alımı yazılı sınavları 12.08.2018 tarihinde 16 il merkezinde yapılmıştır. Yazılı sınav sonucu 20.09.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazları 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapabilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kesin sınav sonuçları en geç 19.10.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu il’e başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardır. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılacaktır.

Yerleştirmeler yazılı sınav puanının yanı sıra adayların başvurduğu pozisyon ve il tercihi esas alınarak yapılacaktır.

Kesin sınav sonucunda;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday,

Belirlenecektir.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.