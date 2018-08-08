PTT Sosyal Kartı nasıl temin edebilirim?

Peki, PTT Sosyal Kart’ı nasıl temin edeceksiniz? Size en yakın PTT işyerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için TC Kimlik Numarası ve kimlik tespitinde geçerli herhangi bir belgeyi gişe görevlisine vermeniz yeterli.

Yabancı uyruklu hak sahiplerinin ise yabancı tanıtma belgesi, ikametgâh izin belgesi, geçici koruma belgesi veya ödeme yapan kurum tarafından belirlenen kimlik belgesini vermesi gerekiyor. İşleminiz en geç 3 dakika içerisinde tamamlanıyor.

Türkiye genelinde binlerce işyeriyle hizmet veren PTT, sosyal yardım ödemeleri ve Sosyal Kart başvuruları için de size en yakın adreste.