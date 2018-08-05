PTT sınavı soruları kaç soru çıkacak sınav kaç dakika?

GAZİSEM adresinde PTT sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 5 bin personel alacağını duyuran PTT başvurularının ardından sınav yerlerini de açıkladı. 17 farklı il merkezinde yapılacak olan PTT sınav yerleri sorgulama sayfası http://gazisem.gazi.edu.tr/ adresinde TC ile sorgulanacak.

SINAVIN GERÇEKLEŞECEĞİ İLLER VE SINAV SÜRESİ: PTT yazılı sınavı 12 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır.

PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.

PTT SINAVINA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT: Sınava girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.

Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Sınavda soru kitapçığı ve optik formlar üzerindeki bilgiler her aday için kodlanmış olarak adaylara dağıtılacaktır.

Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.

SINAV KAÇ DAKİKA: Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır.

Aday, cevap kağıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.