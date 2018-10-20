PTT sınav sonuçları kesin sonuç sorgulama ekranı-2018

PTT sınav sonuçları kesin sonuç bilgisi erişimi açıldı. PTT bünyesine alınacak bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süresi başlamış ve itiraz başvuruları 27 Eylül'de tamamlanmıştı. Yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından, PTT yazılı sınavının kesin sonuçları açıklandı. İşte, PTT kesin sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2018/1 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI KESİN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Psikometrik incelemeye ilişkin hususlar bilahare http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup ayrıca, adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı sms gönderilecektir.

2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu il’e başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardır. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılacaktır.

Yerleştirmeler yazılı sınav puanının yanı sıra adayların başvurduğu pozisyon ve il tercihi esas alınarak yapılacaktır.

Kesin sınav sonucunda;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday,

Belirlenecektir.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.