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PTT sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor resmi açıklama

PTT sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor resmi açıklama

Binlerce vatandaşın alınacağı PTT sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusu gündemde. PTT kesin sınav sonuçlarının bugün saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor. Kesin sınav sonuçları bilgisine göre pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecek. İşte personel alım süreci hakkında merak edilenler

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 09:30 - Güncelleme: 18-10-2018 09:10

Günlerdir binlerce vatandaşın merakla beklediği PTT sınav sonuçları  bugün açıklanacak mı sorusu gündemde. Yaklaşık 5 bin kişinin PTT bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalışacağı PTT yazılı sınav sonuçları bugün saat 18.00'e kadar açıklanacak. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. İşte personel alım süreci hakkında merak edilenler

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kesin sınav sonuçları en geç 19.10.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK: 2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu il'e başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardır. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılacaktır.

Yerleştirmeler yazılı sınav puanının yanı sıra adayların başvurduğu pozisyon ve il tercihi esas alınarak yapılacaktır.

Kesin sınav sonucunda;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday belirlenecektir.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır

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