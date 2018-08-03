PTT sınav giriş yeri sorgulama GAZİSEM sayfası

PTT tarafından 5 bin yeni personel alınacağı duyurusu üzerine 14-21 Mayıs arasında başvurular tamamlanmış ve PTT sınav yeri bilgisi için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı'na çevrilmişti. Bugün ise PTT sınav giriş yerleri belli oldu. PTT sınav giriş yerleri http://gazisem.gazi.edu.tr/ adresinden TC şifresi ile öğrenilecek.

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) 5 bin personel alacak. Bu personellerin içinde Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yer alacak.

Sınav 12 Ağustos'ta gerçekleşirken, sınav giriş belgeleri ise bugün belli oldu.

PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI: Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleşecek olan sınav ile ilgili yapılan duyuruda "12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan PTT Personel Alımı Sınavı Giriş Belgeleri, 2 Ağustos 2018 Perşembe günü web sitemizden yayımlanacaktır.

Sınava katılacak olan adayların sınav başvurularına göre yerleştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle sınava giriş yerlerinde değişiklik yapılmayacaktır." denildi.

Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

SINAVIN GERÇEKLEŞECEĞİ İLLER VE SINAV SÜRESİ: PTT yazılı sınavı 12 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır.

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.