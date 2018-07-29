PTT pazar günü açık mı? İşte 2018 ptt çalışma saatleri

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT'ye 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.
PTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.
PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.
PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?
PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.
Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)
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