PTT pazar günü açık mı? 2018 PTT çalışma saatleri

PTT pazar günü açık mı? sorusunun cevabı PTT'de işlem yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. PTT'nin 2018 yılında çalışma saatleri:

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT'ye 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)