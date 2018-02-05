PTT messenger nedir, nasıl çalışır onlin indirme

PTT messenger nedir, nasıl çalışır, PTT messenger ı telefonuma nasıl indiririm soruları Başbakan'ın Afrin görüşmesi sonrası merak konusu oldu. PTT messenger hakkında şu an net bir bilgi yok messenger.ptt.gov.tr adresine şu anda girilemiyor. Uygulamanın internet sitesi ise maalesef sağlıklı bir bağlantıya sahip değil. Messenger.ptt.gov.tr adresine şu anda bağlantı sağlanamıyor

PTT MESSENGER NEDİR: .PTT Messenger, resmi iletişim uygulaması olarak dikkat çekiyor. İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan tanıtım;

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.