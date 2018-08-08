PTT işyerlerinden nasıl Tele-Post göndereceğim?

Grafik, el yazısı, resim, proje, matbu evrak gibi dokümanların telekomünikasyon imkanlarından faydalanarak uzak bir yere gönderilmesi tele-post olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce işyeriyle hizmet veren PTT, Tele-Post hizmetiyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaktadır.

Bir yere grafik, el yazısı, resim, plan, proje gibi bir doküman göndermesi gereken kişiler PTT işyerlerine gidebilir. Burada dokümanın bir kopyası çıkarılır ve uzaktaki alıcıya teslim edilir. Alıcıya isterse PTT işyerinde, isterse adresinde bu doküman verilebilmektedir.

Bir PTT işyerine giderek Tele-Post hizmetinden yararlanmak zahmetsiz bir işlemdir. Dokümanın kabul formu ile Tele-Postun kabul formunu doldurarak gişe görevlisine vermek yeterli olmaktadır. İşlem yaklaşık 1 dakika sürmektedir.