PTT işyerlerinde ADSL faturası ödeyebilir miyim?

Bu işlem için PTT gişe görevlisine ADSL hizmet numaranızı söylemeniz yeterlidir.

Eğer TTNet abonesiyseniz işleminiz yine aynı şekilde yürütülür. PTT gişe görevlisine hizmet numaranızı söyleyerek veya TTNet aboneleri ADSL’in bağlı olduğu telefon numarasını bildirerek de işlem gerçekleştirebilirler. ADSL faturasını PTT işyerlerinde ödemek yaklaşık 30 saniye sürmektedir.