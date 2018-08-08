PTT işyerinden posta gönderdim. Alma haber belgesi alabilir miyim?

Postanın hangi tarihte kime teslim edildiğini gösteren kâğıda “alma haber belgesi” adı verilir. PTT’nin Alma Haber Hizmeti adı altındaki uygulaması sayesinde gönderici, postasının ne zaman ve kime teslim edildiğini öğrenebilmektedir.

Alma haber belgesi, posta teslim edildiğinde alıcıya imzalatılır. Postayı gönderen kişi dilediği takdirde bu karta sahip olabilir. Bunun için PTT işyerine uğrayarak alma haber belgesini talep etmeniz yeterlidir.