PTT IK soru cevapları erişime açıldı PTT sonuçları ne zaman?

PTT IK erişime açtığı PTT sınav soru cevaplarını adaylarla paylaştı. PTT sınavlarının ardından gözler şimdi PTT sınav sonuçlarının açıklanmasında. PTT sınav sonuçları http://ik.ptt.gov.tr adresinden açıklanacak. PTT sınavından 70 puan alan adaylar sözlü sınav yani mülakat sınavına girmeye hak kazanacak.

Gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı pozisyonlar başta olmak üzere birbirinden farklı pek çok pozisyon için yapılan yazılı sınav, 17 merkezde gerçekleştirildi. Adayların gözü kulağı şimdi sonuçlarda. Peki, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soruya dair PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

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Gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı pozisyonlar başta olmak üzere birbirinden farklı pek çok pozisyon için yapılan yazılı sınav, 17 merkezde gerçekleştirildi. Adayların gözü kulağı şimdi sonuçlarda. Peki, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soruya dair PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

PTT SINAV SORU VE CEVAPLARINA DAİR AÇIKLAMA: Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR: Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN: Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.