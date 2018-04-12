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PTT 177 yaşında hayatın her alanında

PTT 177 yaşında hayatın her alanında

1840 yılında Posta Nezareti’nin kurulmasıyla temelleri atılan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor. Bir dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştiren Şirket, ürün ve hizmetleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 00:01 - Güncelleme: 12-04-2018 00:01

PTT A.Ş., kargo alanındaki faaliyetlerini PTT Kargo markasıyla yürütürken PTTBank ile müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Ülkemizde başka hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde “Pttmatik”lerle hizmet sunuluyor. Şirket’in 2012 yılında kurulan ve Türkiye’de bir ilke imza atan e-ticaret sitesi ePttAVM.com ise bugün sayısı 5 bine yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturuyor. PTT A.Ş.’nin mobil iletişim markası Pttcell, yüksek kaliteli hizmetlerini avantajlı ve hesaplı tarifelerle müşterilere sunuyor. Şirket, filateli alanında ise dünyada çok az örneği bulunan Kişisel Pul hizmetiyle posta gönderilerine ayrı bir renk ve değer katarken anıları ölümsüzleştiriyor.

2016 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 26. Dünya Posta Kongresi’nde Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenen PTT A.Ş., küresel posta sektörüne yön vermesini sağlayan bu önemli görevi başarıyla yürütüyor.

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