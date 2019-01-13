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Psikonevroz nedir Arda Kural tekrar mı bu hastalığa yakalandı

Psikonevroz nedir Arda Kural tekrar mı bu hastalığa yakalandı

Ünlü oyuncu Arda Kural, psikonevroz hastalığının tekrar nüksettiği yönündeki iddiaları yayınladığı bir video ile yalanlarken herkes 'psikonevroz hastalığı nedir' ve 'psikonevroz belirtileri nelerdir' sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 13:43 - Güncelleme: 13-01-2019 13:43

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan Arda Kural, rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafemizdeyiz. Her şey yolunda, keyifler güzel" ifadelerini kullandı. İşte Arda Kural'ın o videosu; 

Kural'ın günlerdir aynı kazağı giydiği ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaştığı ileri sürülmüştü.

Arda Kural'ın hastalığı tekrar mı nüksetti? Sosyal medyadan açıkladı

Psikonevroz nedir? Psikonevroz, bilinen herhangi bir nörolojik veya organik işlev bozukluğuna bağlı olmayan zihinsel veya kişilik rahatsızlığıdır. Bir insanın yaşamının, ilişkilerinin veya dış ilişkilerinin neredeyse her alanında işleyişini bozabilir, ancak bu kişiyi etkilemeyecek kadar şiddetli değillerdir. Etkilenen hastalar genellikle psikozları olan kişilerde görülen gerçeklik duygusu kaybından muzdarip değildir. 

Avusturyalı nörolog Sigmund Freud tarafından kurulan psikanalitik teorinin merkezinde, sanılan diğer işlevlerin yanı sıra, bir depo görevi gören zihnin bilinçsiz kısmı bilinçli akla rahatsız edici veya başka türlü kabul edilemez olan bastırılmış düşünceler, duygular ve anılar ön planda olur. Bu bastırılmış zihinsel içerik tipik olarak cinsel veya saldırgan dürtüler veya duygusal bir kayıp veya çocukluktan kalma tatminsiz bir özlemin acı anılarıdır. Anksiyete, bu kabul edilemez ve bastırılmış tahriklerin bilinçlenmeye tehdit ettiği zaman ortaya çıkar; Endişenin yol açtığı, aklın bilinçli kısmı (ego), kullanımı yoluyla bastırılmış zihinsel içerik bilincini ortaya çıkarmaya çalışır. Bastırma, reddetme veya reaksiyon oluşumu gibi savunma mekanizmaları. Nevrotik belirtiler genellikle daha önce geçirimsiz bir savunma mekanizması yıkıldığında ve yasaklı bir sürüş veya dürtü bilinçlenmeye girdiğinde tehdit oluşturduğunda başlar. Psikonevroz belirtileri nelerdir:

  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Konsantre olamama
  • Sinirlilik
  • Takıntı
  • Mantıksız korkular
  • Uykusuzluk
  • Sosyal hayattan zevk alamama
  • Nefes darlığı
  • Kalıcı gerginlik
  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Gastrointestinal rahatsızlıklar

Psikonevroz tedavisi: Psikiyatristler ve psikologlar, nevrozları çeşitli şekillerde tedavi ederler. Psikanalitik yaklaşım, hastanın belirtilerinin altında yatan bastırılmış dürtüler, duygular ve travmatik hatıraların farkına varmasına yardımcı olmak, böylece daha iyi ve daha derin bir kendini anlama yoluyla kişilik gelişimi sağlamasını içerir. Nevrozları elinde tutanlar, öğrenilen yanıtların sonucudur. Hasta olarak bilinen bir süreçle yenilenme duyarsızlaştırma… Örneğin, yüksekliklerden korkan biri, birkaç hafta içinde kademeli olarak daha büyük yüksekliklere maruz kalacaktır. Diğer öğrenme yaklaşımları, hastanın örnek olarak öğrendiği daha etkili davranış modellemeyi içerir. Bilişsel ve kişilerarası yaklaşımlar, hastanın nevrotik belirtilerine katkıda bulunan düşünce ve algıların tartışılmasını, nihayetinde onları dış olayların daha gerçekçi yorumlarıyla değiştirir ve hastanın içsel tepkilerini içerir. Birçok psikiyatrist psikotropik gibi fiziksel yaklaşımları tercih eder. İlaçlar (antianksiyete edici ajanlar ve antidepresan ve antipsikotik ilaçlar dahil) veelektrokonvülsif (şok) tedavisi . Pek çok psikiyatr bu doğanın hastaya ve şikayetine bağlı olarak doğası gereği bu yaklaşımların kombinasyonlarını savunur.

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