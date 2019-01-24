PSG'de Neymar şoku!

Paris Saint Germani'in Fransa Kupası'nda Strasbourg'u sahasında 2-0 yendiği karşılaşmada Neymar şoku yaşandı. Brezilyalı yıldız karşılaşmanın 62. dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanarak sahayı terk etti.

Geçtiğimiz yıl sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlıtlık nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, aynı bölgeden sakatlanması PSG'lileri de korkuttu.

Yıldız futbolcu da sakatlığının ardından oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

TUCHEL: ENDİŞELİYİZ

PSG'nin hocası Tuchel, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Neymar'ın sakatlığı konusunda endişeliyiz çünkü geçtiğimiz yıl ciddi bir sakatlık yaşadığı noktadan bir daha sakatlandı." ifadelerini kullandı.