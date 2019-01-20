PSG çıldırdı! 9 gollü galibyet

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.
Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.
PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.
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