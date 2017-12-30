PS Lounge'dan anlamlı yılbaşı partisi

İSTANBUL’un popüler mekanlarından PS Lounge, yeni yıl öncesi düzenlediği kahvaltı daveti ile anlamlı bir sosyal sorumluluğa dikkat çekti.

PS Lounge, geçtiğimiz gün Etiler’deki şubesinde gerçekleştirdiği organizasyonda huzurevi sakinlerini, şehit ve gazi yakınlarını ağırladı. İşletmenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği kahvaltıya Darülaceze, İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’nden çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Önder Çelik, sosyal sorumluluk çalışmalarından dolayı işletmenin yöneticisi Bahri Ünlü’ye teşekkür belgesi takdim etti.