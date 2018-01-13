Provokasyon için o işçiyi kullanmak istediler

15 yıllık kalıpçı ustası Sıtkı Aydın'ın, TBMM önünde kendini yakmak istemesi olayının ardından yaşanan gelişmeler olayın farklı bir boyuta taşınmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

Ankara’daki bir toplu konut projesinde çalışırken 2013’te kaza geçiren Aydın'ın şirket yetkilileri tarafından mağdur edildiğini söylediği öğrenildi. Çeşitli zamanlarda yardım talebinde bulduğu şirket yetkililerinin olumlu dönüş yapmaması ve işsiz kalmasından dolayı bunalıma girdiği öğrenilen talihsiz adamın sesini duyurmak için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.

PROVOKASYON İÇİN ARIYORLAR

Emniyet yetkililerinden alınan istihbarat bilgisine göre hayati tehlikesi bulunmayan Sıtkı Aydın'ın yaşanan bu olaydan sonra marjinal örgütler tarafından istismar edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Aydın'ın mağduriyeti kullanılarak Hükümet ve Devlet aleyhine bir söylem geliştirilmeye çalışıldığı bildirilirken söz konusu çevreler tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldığı da aktarıldı.

Söz konusu örgütlerin şahsa yardım bahanesiyle konunun gündemde tutulmasına çalıştığına dikkat çekilirken istihbarat birimlerinin de konuyu yakın takibe aldığı aktarıldı.