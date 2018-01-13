  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Provokasyon için o işçiyi kullanmak istediler

Provokasyon için o işçiyi kullanmak istediler

“Geçinemiyorum” diyerek Meclis önünde kendini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydın'ın, alacakları için açtığı davanın yıllardır sürdüğü ve bunu duyurmak için Meclis’in önüne geldiğini söylediği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından ise çeşitli marjinal grupların meseleyi provoke etmeye çalıştığı ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-01-2018 23:03 - Güncelleme: 13-01-2018 23:03

15 yıllık kalıpçı ustası Sıtkı Aydın'ın, TBMM önünde kendini yakmak istemesi olayının ardından yaşanan gelişmeler olayın farklı bir boyuta taşınmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

Ankara’daki bir toplu konut projesinde çalışırken 2013’te kaza geçiren Aydın'ın şirket yetkilileri tarafından mağdur edildiğini söylediği öğrenildi. Çeşitli zamanlarda yardım talebinde bulduğu şirket yetkililerinin olumlu dönüş yapmaması ve işsiz kalmasından dolayı bunalıma girdiği öğrenilen talihsiz adamın sesini duyurmak için böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.

PROVOKASYON İÇİN ARIYORLAR

Emniyet yetkililerinden alınan istihbarat bilgisine göre hayati tehlikesi bulunmayan Sıtkı Aydın'ın yaşanan bu olaydan sonra marjinal örgütler tarafından istismar edilmeye çalışıldığı ifade edildi. 

Aydın'ın mağduriyeti kullanılarak Hükümet ve Devlet aleyhine bir söylem geliştirilmeye çalışıldığı bildirilirken söz konusu çevreler tarafından telefonla ulaşılmaya çalışıldığı da aktarıldı. 

Söz konusu örgütlerin şahsa yardım bahanesiyle konunun gündemde tutulmasına çalıştığına dikkat çekilirken istihbarat birimlerinin de konuyu yakın takibe aldığı aktarıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Provokasyon için o işçiyi kullanmak istediler haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat