İran'daki protestoların arkasında 'Tahran'ın zengin çocukları' mı var?

İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı. Zira Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştıkları fotoğraflar hem çok şaşırtmış, hem de olay olmuştu. Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu. Sosyal medyada Rich Kids of Instagram (Instagram'ın Zengin Çocukları) adlı hesaptan ilham alarak açılan Rich Kids of Tehran (Tahran'ın Zengin Çocukları) hesabı şimdi de İran'daki protestolar nedeniyle gündeme geldi. İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor.
İran'da bir hafta önce başlayan ekonomik kriz ve işsizliğin protesto edildiği gösteriler ülkenin farklı kentlerine yayılarak sürüyor. Şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerinde 1'i polis 26 kişi öldü. Ülke genelinde 400'e yakın kişi gözaltına alınmıştı.
İran'daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade edilmişti.
Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi.
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