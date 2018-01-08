İran'daki protestoların arkasında 'Tahran'ın zengin çocukları' mı var?

İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı. Zira Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştıkları fotoğraflar hem çok şaşırtmış, hem de olay olmuştu. Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu. Sosyal medyada Rich Kids of Instagram (Instagram'ın Zengin Çocukları) adlı hesaptan ilham alarak açılan Rich Kids of Tehran (Tahran'ın Zengin Çocukları) hesabı şimdi de İran'daki protestolar nedeniyle gündeme geldi. İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor.