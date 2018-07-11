Proteinli Şekersiz Dondurma Tarifi

Dışarıda satılan meybuzlar yerine evde, kendi temizliğiniz ve kendi malzemelerinizle sağlıklı ve lezzetli şekersiz dondurma yapmak çok kolay Diyetisyen İdil Ediboğlu'nun tarifini kaçırmayın.

Proteinli-Şekersiz Dondurma Malzemeleri: 1 kutu sade Quark peyniri, 1/3 adet donmuş muz, 5 adet donmuş böğürtlen / frambuaz / yaban mersini ya da 3 adet çilek, 1 çay kaşığı hindistan cevizi şekeri veya bal

Malzemelerin hepsini mutfak robotundan geçiriyoruz. 1 saat kadar daha buzlukta bekletip afiyetle yiyoruz.