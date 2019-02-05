Prostatta bu safhaya dikkat! Böbrek yetmezliği ve kanser yapıyor

Doç. Dr. Fatih Rüştü Yalçınkaya, prostatın her erkekte, idrar kesesinin çıkışında, idrar yolunu saran bir bez olduğunu ve genç erişkin bir erkekte ortalama 18-20 gram ağırlığında olduğunu belirtti. Yaşın ilerledikçe bezin büyüdüğünü vurgulayan Yalçınkaya, "Genel olarak 50 yaşından önce fazla sorun oluşturmazlar. Prostat bezinin büyümesi idrar yollarını sıkıştırdığı için, kişilerde idrar yaparken zorlanma, idrarın eskisi kadar uzağa gitmemesi şeklinde sorunlar oluşturur” şeklinde konuştu.
TEDAVİYE GEÇ KALMAYIN: Prostatın aşırı büyümesi olan hastaların tedavide geç kalmasıyla idrar keselerinde bozulma, böbreklere doğru idrar yollarında genişleme ortaya çıkar. İdrar yollarındaki bu bozulma sonucu artan basınç nedeniyle böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir” diye konuştu.
TEDAVİSİ VAR MIDIR?: Yalçınkaya, iyi huylu prostat büyümesinde açık ameliyatların çok büyük prostatlarda uygulandığını ifade ederek, “Kapalı yöntem, yani hastada her hangi bir kesik açmadan, idrar yolundan girerek TUR sistemi ile yapılan operasyon ile birlikte diğer bir yöntem ise green-light, red-light gibi prostatın lazerle tedavisidir. Kapalı olduğu için hastaları vücutlarında iz kalmamakla birlikte bu operasyonlarda kanama çok az olmakta ve yüksek hasta memnuniyeti sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.
PROSTAT KANSERİ OLABİLİR: Yalçınkaya, geç erişkin kişilerde ortaya çıkan prostat şikayetlerinin genel olarak prostatın büyümesi değil, iltihaplanması sonucu ortaya çıktığının altını çizerek, “Bu kişilerde idrar yapmakta zorluk yanında bacak arasında dolgunluk hissi ve ağrılı idrar, idrarda yanma gibi ilave belirtilerle de karşılaşılmaktadır” dedi.
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