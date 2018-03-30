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Proje hayata geçirildi yeni cin mısırı müthiş

Proje hayata geçirildi yeni cin mısırı müthiş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, vitamin ve mineral bakımından besleyici, protein değeri yüksek, düşük kalorili, kurak bölgelerde de üretimi yapılabilecek cin mısırı çeşidi geliştirdi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 11:28 - Güncelleme: 30-03-2018 11:28

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü,
"Yeni geliştirdiğimiz çeşit, yerli ve milli. Minerali, proteini yüksek diyet ürünü, kurak bölgelerde de üretilebilecek" dedi. BATEM koordinatörlüğünde, TÜBİTAK destekli "Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi" isimli proje hayata geçirildi.

PROJE ÇALIŞMALARI 3 YILDA TAMAMLANDI
Üniversite ve diğer kurumlar ile özel sektör firmalarının da destek verdiği proje çalışmaları 3 yılda tamamlanırken, yeni cin mısırını geliştirmek için klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanıldı.

Yerli cin mısır tohumu açığının azaltılmasına destek olması için hibrit çeşit ve hatlar geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, vitamin ve mineral bakımından besleyici, protein değeri yüksek, düşük kalorili, kurak bölgelerde de üretimi yapılabilecek, patlama oranı yüksek cin mısırı geliştirildi.

Antalya, Isparta, İzmir, Samsun ve Amasya lokasyonlarında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda geliştiren tür, tescil edilerek üreticilere sunulacak.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri bölümüyle uzun yıllardır mısır üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Ünlü, cin mısırının, daha çok tüketime yönelik çerezlik ürün olduğunu belirterek, son 15 yıla kadar Türkiye'nin cin mısırında yerli üretimi olmadığını, ancak enstitü olarak daha önce 3 tür cin mısırı geliştirdiklerini anlattı.

PROJE NİSAN AYINDA BİTİYOR
Türkiye'de yeterli düzeyde mısır üretiminin yapıldığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Enstitümüz uzun yıllardır çalışıyor, üç ürünümüz 15 yılda ortaya çıktı. TÜBİTAK destekli projemiz için farklı kurum ve üniversiteler bir araya gelerek, verim ve kalite özellikleri daha iyi olan tür için çalıştık. Son yıllarda üç beş yıldır kuraklık, su stresi konularını konuşuyoruz. Kuraklığa dayanıklı farklı bölgelerde yetişebilecek çeşitler elde etmeye çalıştık. Çalışma kapsamında çıkan çeşitleri, sektöre devrederek daha iyi çeşitleri piyasaya sunmaya hedefliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz cin mısırı çeşidini, tescile sunacağız. Proje nisan ayında bitiyor."

PATLAMA ORANI DA YÜKSEK
GDO'nun çok tartışılan bir konu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"GDO, Türkiye'de yasak. Mısırda özellikle geliştirdiğimiz çeşitlerde asla GDO'lu ürünler yok. Yerli, ülkemizin tüketimine açacağız. Henüz ismini dahi koymadık, tescil ettirince cin mısırına isim belirleyeceğiz. Bu çeşit, daha önce geliştirdiğimiz çeşitlerden daha verimli, kalite özellikleri daha iyi, proteini, patlama oranı yüksek, kurak bölgelerde de üretilebilecek."

Türkiye'nin yıllık 6,4 milyon ton mısır üretimi olduğunu ifade eden Ünlü, yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ünlü, "Türkiye'de resmi olarak 13 çeşit patlayan cin mısırı var. Bunun 3'ü BATEM'e ait, yani kamunun. 10 çeşit yurt dışı kökenli olduğu için firmalar telif hakkı ödüyor. Yeni geliştirdiğimiz çeşit, yerli ve milli. Minerali, proteini yüksek, diyet ürünü, kurak bölgelerde de üretilebilecek." dedi. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • milli irade 30 Mart 2018 11:41 işte böyle haberler duymak bizi sevindiriyor. helal olsun, inşallah ekonomiye kazandırılır

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