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Proje değiştirildi: Kimse o ağaca dokunamıyor!

Proje değiştirildi: Kimse o ağaca dokunamıyor!

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yapılacak yaya alt geçidi, İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından 1879'da Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen meşe ağacına takıldı. Proje ağacın korunması için değiştirildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 18:24 - Güncelleme: 11-01-2018 00:15

İZMİR Torbalı Belediyesi tarafından ilçeye yapılması kararlaştırılan 5 yaya alt geçidinden birinin yapılacağı yerde büyük bir meşe ağacı olduğu görüldü. Ağacın 1879 yılında İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine projenin yeri değiştirildi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İZBAN hattının ilçeye çok büyük değer kattığına dikkati çekerek, bununla birlikte ilçenin ikiye bölündüğünü, bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak ve vatandaşın yaşam kalitesini artırmak amacıyla 5 noktaya yaya alt geçidi yapma kararı aldıklarını belirtti.

"BİR AĞACIN BİZİM ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Yaya geçitlerinden ilkinin geçen yıl hizmete açıldığını, tarihi ağaç nedeniyle yapılacak alt geçitlerden birinin yerini değiştirdiklerini dile getiren Görmez, "Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgede tescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi için alt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı'da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı ARAR 10 Ocak 2018 21:13 Projeyi hazırlayanlar o ağaçtan habersiz yapmışlar da sonradan değiştirmişlerse masrafları ödeteceksin.

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