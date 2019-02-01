Program sunucusunu zorla öpen vekilden şok karar!

Canlı yayında şok yaşatan o anlarda vekil Jose Maria Armenta'nın sunucu Alejandra Leon’un itirazlarına rağmen zorla öptüğü görülüyor.

Armenta önce programın diğer sunucusu Martha Hinojos'u yanağından öpüyor. Daha sonra Leon'u nedeni bilinmeyen bir şekilde dudağından öpmek istiyor. Kadın bu ahlaksız girişime direniyor ve tacizi reddediyor. Bunun üzerine adam o zaman yanaktan öpeceğini söyleyerek, sunucuyu ikna ediyor. Ancak o sırada olanlar oluyor ve adam kadını dudağından öpüyor.

Bu duruma çok sinirlenen Leon, 'şeytan seni alsın, erkek arkadaşım seni çok fena benzetecek, görürsün' diyor.

Yüzsüz vekilşe tacizlerine canlı yayında devam ederken 'bir gün seni öpeceğim' diyerek ısrarını sürdürüyor.

Olayın canlı yayınlamasının ardından Armenta sosyal medyanın hedefine yerleşti ve yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Bunun üzerine istifa eden milletvekili taciz ettiği sunucudan özür diledi ve yaşadıklarından 'büyük ders' aldığını aktardı.