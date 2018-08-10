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Profesör Salih Yılmaz'dan dolar ifşası! Aynı 1999 krizindeki gibi oluyor

Profesör Salih Yılmaz'dan dolar ifşası! Aynı 1999 krizindeki gibi oluyor

RUSYA Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, dolar ve euro krizine karşı iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yaşananların Türkiye'nin 1999'da yaşadığı büyük krize benzer olduğunu belirten Prof. Yılmaz, 'Aynı senaryo tekrarlanıyor' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 13:41 - Güncelleme: 10-08-2018 13:41

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, twitter hesabından dolar ve euro ile Türkiye'ye oynanan oyunu yazdı. Rus uzmanlarında hemfikir olduğunu belirten Prof. Yılmaz, Türkiye'ye 1999'dakine benzer bir senaryo uygulandığı düşüncesinde.

'Hedef Türkiye' diyen Profesör Salih Yılmaz şunları yazdı:

-Rusya’da Ağustos 1998 krizi ile Türkiye’deki Şubat 1999 krizi paralellik gösteriyordu. Günümüzde de aynı senaryonun tekrarı için ekonomik dengeler ve dolar üzerinden bir baskının olduğuna dair Rus uzmanlar da hemfikirler.

-Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’ya ittifak teklif etmişse de türlü bahanelerle Almanya’ya mecbur bırakılmıştı. Günümüzde de AB ve ABD, Türkiye’nin tüm olumlu yaklaşımına rağmen TR’yi zorla Doğu’ya itiyor. Yani zaten hedef Türkiye.

'Türkiye’de iktidar ve muhalefet biraraya gelip milli seferberlik ilan etmeli' diyen Salih Yılmaz, 'Krizi sadece iktidarın üzerine yıkıp izlemek bu ülkenin geleceğine talip muhalefete de bir yarar getirmez. Halk mücadeleye hazırsa, işadamları ve kurumlar da fedakarlık yapabilmeli' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ahmet demircan 10 Ağustos 2018 14:08 ABd 15 temmuzda maşasıyla başaramadığını şimdi kendisi yaptırımlarla başarma gayretinde. 15 temmuz gecesi olduğu gibi meydanlara çıkma ve kararlılığı gösterme zamanı. yaptırım ne imiş anlasın fetö ve abd.

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