Profesör kardeşi Yeşim Erbil açıkladı Mehmet Ali Erbil'in ender görülen hastalığı

Banyoda düşünce hastanelik olan Mehmet Ali Erbil'in son durumu ve nadir görülen sıradışı hastalığına ilişkin bilgileri Profesör kardeşi Yeşim Erbil açıkladı.

6 gün önce evinde düşerek yaralanıp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in önce ağabeyi Mustafa Erbil durumunun kritik olduğunu söyledi. Kızının dua istemisinin ardından ise Profesör olan kardeşi Yeşim Erbil nadir görülen sıradışı hastılığı hakkında bilgi verdi. Twitter

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MEHMET ALİ ERBİL'E NE OLDU: Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil ünlü şovmene ne olduğunu şöyle anlattı: -"Banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun Bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Twitter

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ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK : -Abimin yıllardır süren hastalığı damarlarındaki kanın plazma kısmının dokular içine sızması durumu. Sürekli aldığı özel serumlarla kontrol altındaydı. Aslında senelerdir bu çok ender hastalıkla mücadele içinde olmasına karşın hep duruma şükrederdi. Kaçış Sendromu bilinen birşey değil toplam 30 kişi de var. Özel serumlar veriliyor. Twitter

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