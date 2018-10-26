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Prof. Dr. Zakir Avşar'a yeni görev!

Prof. Dr. Zakir Avşar'a yeni görev!

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Zakir Avşar atandı. Bir süredir ABD'de bulunan Avşar'ın ataması Türkiye dönüşü gerçekleşti.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 19:27 - Güncelleme: 26-10-2018 19:27

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'nde atamalar sürüyor! Prof. Dr. Yusuf Tekin, iletişim fakültesine Prof. Dr. Zakir Avşar'ı atadı. Ankara bürokrasinin yakından tanıdığı isimlerden olan Avşar, 2000-2005 yılları arasında RTÜK üyeliği görevini yürütmüştü.

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesi sonrası kurulan Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'ndeki yapılanma süreci sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı sürecinde önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi rektörlüğüne atanmasının ardından üniversite bünyesindeki fakülteleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alırken atamalara da hız verdi. Türkiye'nin en köklü fakültelerinden olan iletişim fakültesine Prof. Dr. Zakir Avşar'ı atadı. Avşar, bölünme öncesi 2012-2016 yılları arasında Gazi İletişim Fakültesi'nde dekanlık görevi yürütmüştü.

ZAKİR AVŞAR KİMDİR?

1967 yılında Yozgat’ta doğdu. İletişim ve kamu yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrenimleri gören Avşar, iletişim alanında doktor, doçent ve profesör oldu. Memuriyete Başbakanlıkta başladı ve değişik birimlerde görev yaptı. Bir süre TBMM de Başkanlık Müşaviri olarak çalışan Avşar, sırasıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

2000–2005 yılları arasında RTÜK Üyesi ve RTÜK Başkanvekili olarak çalıştı. 46. Dönem Milli Güvenlik Akademisi müdavimi olan Avşar; 2005-2010 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Akademik ve mesleki çalışma alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurtdışında yayınlanan makaleleri, kitapları ve belgeselleri bulunan Prof. Dr. Avşar, 2010 yılından beri Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Zakir Avşar 2015 yılında bir dönem Michigan State Üniversitesi’nde (ABD) araştırmacı misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012- 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dekanı ve Radyo Televizyon ve Sinema bölüm başkanı olarak çalışan Avşar, görevini öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık İletişimi Komisyonu Üyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Sporun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Kurulu üyesidir.

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