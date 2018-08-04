Prof. Dr. Sibel Silici kansere karşı gıda takviyesi üretti

25 yıldan beri propolis üzerinde çalışan, 300'den fazla uluslararası ödül, TÜBİTAK ve TUBA ödülleri sahibi Prof. Dr. Sibel Silici, tamamen yerli ve milli zeytinyağı ile propolisi buluşturup, patentini aldı.

Piyasada alkol ve suyla çözdürülen propolisi zeytinyağı ile bütünleştiren ürünü Erciyes Üniversitesi Teknokent'te geliştiren Prof. Dr. Sibel Silici, zeytinyağlı propolisin ERÜ hastanelerinin Onkoloji ve Pediatri bölümlerinde binin üzerindeki hastada başarıyla kullanıldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Silici, sadece eczanelerde satılan oldukça yararlı bu gıda takviyesiyle ilgili şunları söyledi :

''Son yıllarda propolise ilgi arttı ve tabiki de Türkiye'de bir sektör oluştu. Farklı çözücülerle hazırlanan değişik propolis tipleri var. Bu konuda tüketiciler son derece endişeli. Acaba hangi propolisi kullanmalıyım, ne kadar kullanmalıyım. Hangi hastalık için kullanmalıyım. Propolisin faydaları çok fazla. Her şeyden önce güçlü antioksidan, antimikrobiyel özellikleri var. Biz, 2 yıl önce farklı bir propolis hazırlamak istedik. Zaten çalışmalarımızda kanser için kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmak için çok sayıda projemiz vardı ve bu projelerde propolisi kullanmıştık. Biz de bir ürün hazırlayalım istedik. Yalnız bu üründe alkol ve kimyasal içermemesi, bizim için öncelikti. Çünkü, pek çok hastalıkta alkolün kullanılmaması gerektiği için alkolsüz bir ürün yapmak istedik. Tabii bir de dini gerekçelerle alkol içeren propolis kullanmak istemeyenler vardı. Biz bunu tamamen yerli ve milli olma düşüncesi ile ülkemizde de çok önemli üretim potansiyeli olan zeytinyağında hazırladık. Özel üretim bir eczacı tarafından hazırlanan zeytinyağını biyoteknolojik yöntemlerle çözdük. Son üründeki aktif madde olan kafeik asit fenetil ester'i elde ettik. Buna göre de dozlama yaptık. Koruyucu ve tedaviye destek amaçlı kullanılıyor. Birçok hastanenin onkoloji servisindeki hastalar kemoterapi öncesi bu ürünü kullanıyorlar ve son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kemoterapiden önce kullanılması, bu tür ilaçların yan etkilerini ortadan kaldırması anlamında da çok başarılı. Pediatride çocuklarda da kullanılabiliyor. Zaten Propolis'in antimikrobiyel özelliği nedeniyle antibiyotik kullanmaya bağımlı kalmış çocuklarda, çocukların antibiyotik kullanmaması gerekiyor. Bunun yerine kimyasal ürün içermeyen propolis ürün başarı ile kullanılıyor.''

PROPOLİS İLE İLGİLİ ERÜ'DE 13 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Prof. Dr. Sibel Silici, propolis konusunda Ziraat Fakültesi'nde 13 proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''Ben ,25 yıldır propolis konusunda çalışıyorum. Türkiye'deki ilk doktoralı araştırmacıyım. Şu an laboratuvarda ve Erciyes Üniversitesi'nde araştırma ekibimizle ikisi TÜBİTAK olmak üzere 13 proje yürütüyoruz. Çoğunluğu kemoterapi üzerine. Çünkü kemoterapi ağır ve önemli bir süreç. Hastalık yaşam kalitesini çok etkileyen bir dönem. Bu nedenle doğal ve kimyasal ürün içermeyen ürünlerle takviye sağlamak gerekiyor. Propolisi zeytinyağında hazırlayarak katkı sağladığımızı düşünüyorum. Umarım herkes için çok faydalı ürün olur'' diye sözlerini tamamladı.