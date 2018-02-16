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Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan 'ekmek yemeyin' diyenlere cevap!

Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan 'ekmek yemeyin' diyenlere cevap!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bazı uzmanların "ekmek yemeyin" uyarısını eleştirerek, tam buğday ekmeğinin kanser ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 16:33 - Güncelleme: 16-02-2018 16:33

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı da olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ekmek tüketimine ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu insanının genetik yapısının ekmeğe özgü geliştiğini söyledi.

Kendisinin de ekmek yediğini ve ekmeksiz duramadığını dile getiren Saraçoğlu, "Ekmek yemeyin' diyorlar, nereden uyduruyorlar anlamıyorum. Ekmeği kansere, diyabete karşı özellikle tüketeceksiniz" diye konuştu. 

TAM BUĞDAY VURGUSU
Tüketilen ekmeğin tam buğday ekmeği olması gerektiğini belirten Saraçoğlu, ekmeğin yüksek tansiyonu önlediğini, metabolizma hastalıklarında koruyucu ve önleyici özelliğe sahip olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, tam buğday ekmeğinin besleyici, vitaminli ve doyurucu olduğuna vurgu yaptı.

''CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR''
Mısır unundan yapılan ekmeklerin de cilt hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Saraçoğlu, "Karadeniz insanlarının yüzüne baktığınızda gözenekler hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bunun arkasından yatan en önemli sebeplerden birisi bu. Cildinin güzel olmasını isteyen mısır unundan yapılan ekmekleri tercih etmeli. Mısır unu, egzama ve sedefe karşı da önleyici özelliğe sahiptir" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • aaa 16 Şubat 2018 17:23 malesef buğdaylar gdolu gerçek buğday ve arpa ekmeği on numara ama nerde yok.

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