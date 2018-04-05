Prof. Dr. Ayşe Aypay isyan etti: Savcılıkta olmasam ölecektim...

ESKİŞEHİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayşe Aypay, katliamın ardından sinir krizi geçirdi. Arkadaşları uzun süre Aypay'ı sakinleştirmeye çalıştı. Prof. Dr. Aypay şu açıklamayı yaptı: "1.5 yıldır YÖK'e, Rektörlüğe, Bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar. Volkan Bayar'ın dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu.

'İFADE VERMESEYDİM.. .BEŞİNCİ CENAZE BENDİM'

Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın beşinci cenazesi bendim.

'YÖK NİYE İŞLEM YAPMADI'

YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1,5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayar'a. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?

REKTÖRLÜK SONUNA KADAR KORUDU

Bütün bunlara rağmen rektörlük sonuna kadar korudu. YÖK de korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar, ta ki bugün 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar'ın birinci hedeflerinden biri olarak ben de beşinci cenaze olarak yatıyordum.

'DİLEKÇELERİMİZİN SİSTEME GİRMEMESİ İÇİN TALİMAT VERDİLER'

Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeler. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?

YAZIK DEĞİL Mİ?

Mikail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var. Fatih Özmutlu, vatansever tertemiz bir insan.Serdar, gencecik bir insan. Yazık değil miydi bunlara?"

"TESCİLLİ FETÖ'CÜ KİMSE GÖRMEDİ"

Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesi ortada olan bir şey. Kimse görmek istemedi. Biz defalarca söyledik. Volkan Bayar'ın yalan söylediğinji söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. İftiraya uğradıkları belli oldu arkadaşlarımızın, eşim de aralarında. Ama hala Volkan’ı korudular.

Adnan Konak, Hasan Gönen neredesiniz? Siz mi vereceksiniz bu 4 canın hesabını? Hakkında işlem yapmadığınız Volkan Bayar’ın bugün 4 cana mal olmasının hesabını kim verecek?

YÖK Başkanı neden işlem yapmadın? Defalarca tüm belgeleri vermedik mi? Neden yapmadınız?”