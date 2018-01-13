Prof. Ahmet Ercan canlı yayında o insanları aşağıladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk canlı yayınında Oylum Talu'nun canlı yayın konuğu oldu. Prof. Ercan, programda çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Depremlerin etkilerinin konuşulduğu programda Ahmet Ercan, yoksul insanların kime oy vereceğini bilmediğini, savaşlarda da bu insanların ya açlıktan ya da şehit olma gazıyla öldüğünü söyledi.

"DEPREMDE İLK ÖLECEK İNSANLAR..."

Prof. Ercan, "Bakın, yoksulluk ve geçim sıkıntısı varsa eğer, sen depremde ölecek ilk insanlardansın.

"YOKSUL KİME OY VERECEĞİNİ BİLMEZ"

Yoksul bir insan, geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur. Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar.

"ŞEHİT OLACAKSIN GAZIYLA..."

Ya savaşta şehit olacaksın gazıyla ölürler. İnsanları izliyoruz burada; PKK'ya karşı savata hiçbir zengin çocuğu var mı? Hep yoksullar ölür." diye konuştu.