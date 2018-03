Probiyotikler bağırsak kanserine karşı en büyük savaşçı

2013 yılında The Journal of the Cancer Institute'ta yayınlanan bir çalışmaya 1 dikkatinizi çekmek isterim. Zararlı bakteriler ailesine mensup bir organizmanın vücutta fazla miktarlarda bulunması ile bağırsak kanseri arasında bir korelasyon olduğu anlaşıldı. Söz konusu bakteri ne kadar çoksa kolon kanserine yakalanma olasılığınız da o kadar fazla! Dost bakteriler azaldıkça meydanı boş bulan zararlı bakteriler çoğalmaya başlar. Yani, bağırsak kanserinden korunmak için alabileceğiniz en etkili önlem diyetinizdeki zengin probiyotik kaynaklarını artırmak. Bu kadar basit!