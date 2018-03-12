Probiyotikler bağırsak kanserine karşı en büyük savaşçı

Normal koşullar altında sağlıklı bir bağırsak florasında çeşit çeşit dost bakteri bulunur.

Normal koşullar altında sağlıklı bir bağırsak florasında çeşit çeşit dost bakteri bulunur. Maruz kaldığınız enfeksiyonlar, kullandığınız antibiyotikler, mide ilaçları ve yaşlanmak sağlıklı bakterilerin hem sayılarının hem de güçlerinin azalmasına neden olur. Mesela genç bir insanın bağırsağında 800 farklı aileye mensup yaklaşık 100 trilyon bakteri bulunur. Bu genç insan antibiyotik aldığında dost bakterilerin yüzde 95'i ölür. Sağlıklı beslenmeyle tekrar yerine konması ise neredeyse 24 ayı bulur! Twitter

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Tabloya bir daha bakalım mı? Hasta oldunuz. Enfeksiyonu yenmek için antibiyotik aldınız. Tedavi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ancak bağırsaklarınızdaki durum hiç de parlak değil. Antibiyotikler buradaki dengeyi alt üst etti. Artık sağlığınızı koruyan, bağırsaklardaki hasarları onaran dostlarınız yok olmuş; düşmanlarınız ise güçlü bir durumda. Normalde probiyotikler düşman bakteri sayısını kontrol altında tutarlardı ama o kadar zayıflar ki bunu fırsat bilen düşman bakteriler giderek çoğalıyor. Bir diğer kötü haber: İyi bakterilerin kontrolünde olmayan kötü bakteriler toksin üretmeye başlarlar. Bu da bağırsak kanseri de dâhil olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlar. Twitter

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2013 yılında The Journal of the Cancer Institute'ta yayınlanan bir çalışmaya 1 dikkatinizi çekmek isterim. Zararlı bakteriler ailesine mensup bir organizmanın vücutta fazla miktarlarda bulunması ile bağırsak kanseri arasında bir korelasyon olduğu anlaşıldı. Söz konusu bakteri ne kadar çoksa kolon kanserine yakalanma olasılığınız da o kadar fazla! Dost bakteriler azaldıkça meydanı boş bulan zararlı bakteriler çoğalmaya başlar. Yani, bağırsak kanserinden korunmak için alabileceğiniz en etkili önlem diyetinizdeki zengin probiyotik kaynaklarını artırmak. Bu kadar basit! Twitter

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