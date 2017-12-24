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Prensin özgürlüğünün bedeli 6 milyar dolar

Prensin özgürlüğünün bedeli 6 milyar dolar

Suudi hükümetin, gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-12-2017 20:32 - Güncelleme: 24-12-2017 00:39

Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 yaşındaki Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

Öte yandan başta sosyal medya ağı Twitter olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki şirketlerde hissesi bulunan El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinde dünyanın en zengin insanlar listesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

​Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Alex josh 23 Aralık 2017 22:35 ABD sistemi kurmuş . Trump geldiğinde anlaşmışlardı . Biz size silah satacağız ve İran a savaş da yanınızda olacağız . Bizden silah alın önce dedi , baktılar para yok , bu yöntemle milletin parasına çöktüler . Yakın zamanda daha büyük Çapa’da abd - Arabistan arası silah satışlarını göreceksiniz . Ydp yide bize karşı değil , İran savaşına karşı kullanmak için silahlandırdı.

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