Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

SUUDİ Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra dün 6 milyar dolar ödeyerek serbest kaldığı açıklanan dünyanın en zengin isimlerinden Suudi prens Alwaleed bin Talal'in "5 yıldızlı cezaevi" olarak bilinen Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Talal'in her ne kadar serbest kaldığı açıklansa da tamamen özgür olmadığını ev hapsine konulduğunu iddia edildi. 6 milyar dolarlık bir ücret karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen prensin, ülkeden çıkışının da yasak olduğu ifade ediliyor. Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.

120
Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

EV HAPSİNDE TUTULUYOR: Suudi prens Alwaleed bin Talal'in "5 yıldızlı cezaevi" olarak bilinen Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre, buradan salınan prens şu anda fiili olarak bir ev hapsinde tutuluyor.

220
Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

YAKINDAN İZLENİYOR VE ÖZGÜR DEĞİL: Daily Mail'e konuşan Suudi yönetimine yakın bir kaynak, Prens bin Talal'ın yakından izlendiğini ve özgür olmadığını söyledi. Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.

320
Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

17 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR: Alwaleed bin Talal'ın 17 milyar dolarlık servetinin omurgasını, Kingdom Holding oluşturuyor. 1979'da Talal'ın babasından aldığı 30 bin dolarlık destekle kurulan holding, bugün 8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat