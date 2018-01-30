Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

SUUDİ Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra dün 6 milyar dolar ödeyerek serbest kaldığı açıklanan dünyanın en zengin isimlerinden Suudi prens Alwaleed bin Talal'in "5 yıldızlı cezaevi" olarak bilinen Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Talal'in her ne kadar serbest kaldığı açıklansa da tamamen özgür olmadığını ev hapsine konulduğunu iddia edildi. 6 milyar dolarlık bir ücret karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen prensin, ülkeden çıkışının da yasak olduğu ifade ediliyor. Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.
EV HAPSİNDE TUTULUYOR: Suudi prens Alwaleed bin Talal'in "5 yıldızlı cezaevi" olarak bilinen Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre, buradan salınan prens şu anda fiili olarak bir ev hapsinde tutuluyor.
YAKINDAN İZLENİYOR VE ÖZGÜR DEĞİL: Daily Mail'e konuşan Suudi yönetimine yakın bir kaynak, Prens bin Talal'ın yakından izlendiğini ve özgür olmadığını söyledi. Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.
17 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR: Alwaleed bin Talal'ın 17 milyar dolarlık servetinin omurgasını, Kingdom Holding oluşturuyor. 1979'da Talal'ın babasından aldığı 30 bin dolarlık destekle kurulan holding, bugün 8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.
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