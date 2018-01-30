Prensin eski halinden eser yok şimdi! Cezaevindeki haline bakın...

SUUDİ Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra dün 6 milyar dolar ödeyerek serbest kaldığı açıklanan dünyanın en zengin isimlerinden Suudi prens Alwaleed bin Talal'in "5 yıldızlı cezaevi" olarak bilinen Ritz Carlton'da kaldığı otelde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Talal'in her ne kadar serbest kaldığı açıklansa da tamamen özgür olmadığını ev hapsine konulduğunu iddia edildi. 6 milyar dolarlık bir ücret karşılığında serbest bırakıldığı iddia edilen prensin, ülkeden çıkışının da yasak olduğu ifade ediliyor. Sahibi olduğu Ritz-Carlton Oteli'nde göz altına alınan Talal, kara para aklama, rüşvet ve gaspla suçlanmıştı.