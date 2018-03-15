  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Prensese şok suçlama: Ayağını öptürdü

Prensese şok suçlama: Ayağını öptürdü

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 19:59 - Güncelleme: 15-03-2018 19:59

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı ve son günlerde gücünü pekiştiren Veliaht Prens Muhammed'in kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman'ın Paris'teki dairesinde çalışan bir işçiyi korumalarına dövdürdüğü ve ardından ayağını öptürdüğü iddia edildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Paris'teki süper lüks daireyi yenileştirme çalışması yapan bir işçi, odanın bir fotoğrafını çekti. Bunun üzerine prenses, korumalarına işçiyi dövmelerini emretti.

İşçiyi döven korumalar daha sonra da adamın ellerini bağladı. Bununla yetinmeyen Suudi korumalar, işçiyi yere çökerterek prensesin ayaklarını zorla öptürdü.

Birkaç saat boyunca adamı dairede tutan korumalar daha sonra işçiyi serbest bıraktı ama iş malzemelerini geri vermedi. 

2016'da yaşanan olayla ilgili daha önce korumalardan birine yönelik suçlama getirilmişti. AFP'nin haberine göre bu kez Prenses Hassa hakkında da tutuklama emri çıkartıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Prensese şok suçlama: Ayağını öptürdü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Adem 15 Mart 2018 20:24 Gün döner hesap döner

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro