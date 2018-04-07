Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor

İstediği görünüme kavuşmayı hayal ederek yaptırdığı estetik ameliyatlar sonrası tekrar ortaya çıkan Çin'in sosyal medya prensesi olarak anılan Cammy Chong'u şimdilerde tanımak mümkün değil. Yeni yılın başından itibaren ortalarda gözükmeyen 22 yaşındaki genç kız, sosyal medyada tekrar paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durumun nedeni de paylaşımlarından sonra ortaya çıktı. İnternet modeli olarak çalışan genç kız, meğer estetik operasyon geçirmek için ortadan kaybolmuş. Eski görünümünden eser kalmayan Cammy, geçirdiği ameliyatlar sonrası tamamen iyileştikten sonra yepyeni haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Kendisine 'Barbie Cammy' adını takan genç kız, görünüşünden fazlaca memnun olsa da sevenleri onunla aynı görüşte değildi. Cammy'nin değişimi sonrası oldukça yapay gözükmesinden hiç memnun kalmayan takipçileri, acımasız eleştirilerde bulundu ve genç kızın eski haline dönmesini istedi. Takipçilerinden uzaylı ve yılana benzediği yönünde pek çok yorum alan Cammy, Çin'de yayınlanan bir çizgi filmdeki 'Yılanın kızı' karakterine de benzetildi.

  • Güncel 07 Nisan 2018 22:22
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