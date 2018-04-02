Prenses Diana oğlu Prens Harry'nin düğününe katılacak dünya şokta!

Tüm dünyanın beklediği düğüne sayılı günler kaldı. İngiliz Monarşisi'nden Prens Harry, oyuncu Megan Markle ile evleniyor. Prens Harry'nin düğününe annesi Prenses Diana'nın da "katılacağı" öne sürüldü. Evet yanlış duymadınız... 1997'nin 31 Ağustos'unda ölen Prenses Diana'da düğüne katılacak.
Sadece İngiltere değil bütün dünya önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğüne kilitlendi. Milyonlarca kişi Prens Harry ile eski bir oyuncu olan nişanlısı Meghan Markle'ın düğününde neler olacağını merak ediyor. İşte tam bu sırada şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Bu, biraz da tüyler ürperten iddiaya göre Prens Harry'nin, 1997 yılında henüz 13 yaşında bir çocukken kaybettiği annesi Prenses Diana da o törene "katılacak."
Bu iddiayı ortaya atanlar ise medyum ikizler Terry ve Linda Jamison. İki medyum, Prenses Diana'nın ruhuyla iletişime geçtiklerini ve İngiliz halkının kalbindeki yerini aradan geçen bunca zamana karşı koruyan Diana'nın, "oğlunun bu büyük gününü kaçırmayacağını" belirttiğini ileri sürdü.
'Yüksek topuklu medyumlar' olarak tanınan Jamison ikizleri, ruhuyla iletişime geçtikleri Diana'nın "oğlu Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın evleneceği 19 Mayıs'ta kesinlikle o törende olacağını belirttiğini" iddia etti.
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