  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Prens Selman'ın sağ kolu: Bana o köpeğin kafasını getirin

Prens Selman'ın sağ kolu: Bana o köpeğin kafasını getirin

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki danışmanlarından Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini internetten görüntülü görüşme programıyla kontrol ettiği öne sürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 08:42 - Güncelleme: 23-10-2018 08:42

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı iki Suudi yetkiliyi referans vererek yayımladığı haberde, Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası görevden alınan Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddia edildi.

Haberde, Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği kaydedildi. Bu bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Türk istihbarat kaynakları referans verilerek, Kahtani'nin odada bulunan katillere "Bana o köpeğin kafasını getirin." gibi sözler sarf ettiği ileri sürülen haberde, Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülme sürecini canlı olarak seyredip seyretmediğinin bilinmediği ifade edildi.

"Suudi Kraliyet Mahkemesinden bir yetkili" olarak belirtilen diğer kaynak ise Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu Kahtani'nin almasının istenildiğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen Kraliyet Mahkemesi çalışanı, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası yaptığı soruşturmada görevden alınan Kahtani'nin hapis cezası almadığına vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden paylaşımlarını sürdürdüğü iddiasında bulundu.

Suud bin Abdullah el-Kahtani, 2017 yazında sosyal medyadan "Kimsenin yönlendirmesi olmaksızın kararlar aldığımı mı düşünüyorsunuz?" paylaşımında bulunmuş, özellikle Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin gözaltına alınmasında oynadığı rol ve Suudi Kraliyet ailesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a muhalif olabilecek isimleri susturmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberde ayrıca, başka bir Suudi yetkili kaynak gösterilerek, "Yaşanan olaylar Muhammed bin Selman'ı görevden almaya yetmeyecek fakat muhtemelen tamiri çok uzun yıllar alacak. Çünkü Kral kendisini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında önemli rol oynayan ve seçimi kazandıktan sonra "başstratejist" olarak göreve getiren Steven Bannon'a benzetilen Kahtani, Riyad yönetimi lehine çalışmak üzere bir sosyal medya hesabı kurmasıyla biliniyor.

Öte yandan Kahtani, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kaçırılmasında ve Selman'a muhalif Kraliyet Ailesi üyelerinin susturulmasında planlayıcısı olarak biliniyor.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunu

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Prens Selman'ın sağ kolu: Bana o köpeğin kafasını getirin haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro