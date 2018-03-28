  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Prens Selman tanınmaz halde! Kıyafetiyle şaşırttı

Prens Selman tanınmaz halde! Kıyafetiyle şaşırttı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Geleneksel kıyafet yerine takım elbise giyen Selman'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:45 - Güncelleme: 28-03-2018 12:45

SoftBank'ın CEO'su ile New York'ta bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, takım elbiseyle görüntülendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkesine yatırım çekebilmek için Amerika'da çeşitli temaslarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Prens Selman, ABD ziyareti kapsamında Japon devi Soft Bank'ın CEO'su Masayoshi Son ile görüşme gerçekleştirdi.

TAKIM ELBİSELİ
Görüşmede; dikkat çeken detay ise Muhammed Bin Selman'ın kıyafet tercihi oldu. Selman, ilk kez takım elbise giyerek objektiflerin karşısına geçti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (sağda), ABD’deki temasları kapsamında Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son (solda) ile güneş enerji proje mutabakatını imzaladı.

Prens Selman bir süre önce Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ile yaptığı görüşmede yine takım elbiseyle görüntülenmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Prens Selman tanınmaz halde! Kıyafetiyle şaşırttı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ben Vatandaş 28 Mart 2018 13:41 Kırnatacı Baryam bile bundan yakışıklı. Takım elbiseyi dedesinden ödünç mü almış?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro