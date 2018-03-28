Prens Selman tanınmaz halde! Kıyafetiyle şaşırttı

SoftBank'ın CEO'su ile New York'ta bir araya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, takım elbiseyle görüntülendi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkesine yatırım çekebilmek için Amerika'da çeşitli temaslarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Prens Selman, ABD ziyareti kapsamında Japon devi Soft Bank'ın CEO'su Masayoshi Son ile görüşme gerçekleştirdi.

TAKIM ELBİSELİ

Görüşmede; dikkat çeken detay ise Muhammed Bin Selman'ın kıyafet tercihi oldu. Selman, ilk kez takım elbise giyerek objektiflerin karşısına geçti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (sağda), ABD’deki temasları kapsamında Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son (solda) ile güneş enerji proje mutabakatını imzaladı.

Prens Selman bir süre önce Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ile yaptığı görüşmede yine takım elbiseyle görüntülenmişti.