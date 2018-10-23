  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Prens Selman ABD'de kırmızı halı serilerek karşılandı

Prens Selman ABD'de kırmızı halı serilerek karşılandı

Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın gercek yüzünü ortaya çıkardı. Bugüne kadar Selman'ı el üstünde tutan Batı'nın ikiyüzlülük örneklerini Hürriyet yazarı Sedat Ergin yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:04 - Güncelleme: 23-10-2018 09:04

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, bugünkü yazısında Kaşıkçı'yı vahşice katleden Suudi rejiminin bugüne kadarki yanlışlarına ses çıkarmayan Batı dünyasına tepki gösterdi.

Avrupa ve Amerika'da "reformcu" diye pazarlanan Selman'ın gerçek yüzünün Kaçışkı cinayetiyle gün yüzüne çıktığını ifade eden yazarın hedefinde rejiminin yanlışlarına ses çıkarmayan Batı vardı:

YEMEN'DEKİ VAHŞET
"Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’a dönük tutumlara baktığımızda, bu çifte standartların dibe vurması halinden söz ediyoruz. Prens, geçen yıl veliaht ilan edildikten sonra Yemen’deki savaşı tırmandırdığında, işlenen savaş suçları, özellikle sivillerin hedef alındığı harekâtların yaygınlığı karşısında kimse kılını kıpırdatmamıştır. Örneğin, Suudi Arabistan savaş uçakları, geçen 9 Ağustos’ta Yemen’de bir okul otobüsünü vurarak 44 çocuğun toplu ölümüne yol açtığında, dünyadan doğru dürüst bir ses çıkmamıştır.

SİLAH ZORUYLA ALIKOYMALAR
Keza Prens Bin Selman, 2017 Kasım ayında ülkenin önde gelen prenslerinin, bakanlarının ve işadamlarının bir bölümünü bir otelde -yargı süreci işletilmeden- silah zoruyla alıkoyup, serbest bırakılmaları karşılığında kendilerinden milyarlarca dolar tahsil ettiğinde, yani bir servet transferi yaptığında, dünya bu olayı renkli bir Holywood filmi gibi izlemeyi tercih etmiştir.

Kadınlara araba kullanma izni verdiği için göklere çıkarılan bu prens, bu yıl değişik zaman kesitlerinde ülkenin kadın haklarını savunan aktivistlerini sırayla hapse atmaktan çekinmemiştir. 

KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI
Bütün bu siciline karşılık, Amerikalılar başta olmak üzere genelde Batı dünyası, Batılı medya organları Prens Bin Selman’ı reformcu bir kimlik üzerinden okumayı tercih etmiştir. Sonuçta geçen ilkbaharda California’da yazılım ve ileri teknoloji şirketlerinin merkezi Silikon Vadisi’ne gittiğinde, her yerde önüne kırmızı halı serilerek karşılanmıştır.

Aslında Batı’nın büyük bir kesiminin, çıkarlar söz konusu olduğunda olgulara değil bu çıkarların şekillendirdiği bir seraba inanmaya her zaman daha yatkın durduğunu gösteren düşündürücü bir tabloyu bize doğru tutuyor veliaht prens."

Sedat Ergin'in yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Prens Selman ABD'de kırmızı halı serilerek karşılandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro