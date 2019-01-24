Premier Lig'den Slimani'ye sürpriz talip

Cezayir medyası, Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Slimani'nin İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini yazdı.
Premier Lig'de 15.sırada yer alan Southampton'ın Fenerbahçe'nin performansından memnun kalmayan İslam Slimani'ye talip oldu.
Fenerbahçe'de şu ana kadar çıktığı maçlarda hayal kırıklığı yaratan Slimani 4 gole imza attı.
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