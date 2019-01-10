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Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Fenerbahçeli Mauricio Isla için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 08:56 - Güncelleme: 10-01-2019 08:56

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Fenerbahçeli Mauricio Isla için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.İngiliz medyasında yer alana habere göre, sezon başında Mancheser United'dan kiraliık olarak transfer edilen Tim Fosu-Mensah'ı Kırmızı Şeytanlar'a geri göndermeyi planlayan Fulhamlı idareciler, ibreyi Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla'ya çevirdi.

Sporx'in aktardığı habere göre; Fulham teknik direktörü Claudio Ranieri'nin, Isla'nın sadece sağ bek pozisyonunda yer almadığı, orta sahada ve sağ açık olarak da oynayabildiğini transfer komitesine ilettiği, çok yönlülüğü sebebiyle ilk tercih olarak Fenerbahçe yıldızın olması gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ MEDYASINDAN ISLA ÖVGÜSÜ
Öte yandan İngiliz medyasında Isla ile ilgili yapılan yorumlarda "Atletik ve esnek" denilerek övgü dolu sözler sarf edilirken, "İyi bir teknik adamla çalışacak Şelili, Fulham için oldukça iyi bir tercih olabilir. Isla'nın esnekliği, dayanıklılığı, atletik olması ve 1'e 1 savunmadaki başarısı nedeniyle Ranieri ondan çok iyi faydalanabilir. 30 yaşındaki futbolcu, Fulham'daki mevcut savunmacıları arasında çok iyi bir alternatif olacak" dendi.

BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI
Mauricio Isla, Fenerbahçe öncesinde Udinese, Juventus, Marsilya, QPR ve Cagliari gibi ekiplerin formasını giymişti. Öte yandan Şili Milli Takımı ile 105 müsabakada 5 gol kaydetti.

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