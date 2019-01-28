Pota derbisinde Efes, Aslan'ı üzdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 14 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi. İlk yarıda agresif savunması ve ribauntlardaki üstünlüğü ile Efes'i oyuna sokmayan Aslan, soyunma odasına 49-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da Arapovic'in basketleri ile farkı 14'e çıkaran Galatasaray adına periyot sonunda Auguste'un top kaybı sonrası gelen centilmenlik dışı faul kırılma anı oldu. Efes, bu avantajı kullanıp farkı tek hanelere indirdi (60-67) ve final bölümününde de Beaubois ve Moerman'ın üçlükleri ile parkeden 92-82 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, son bölümde 7 üçlük denemesinde 6 isabet bulurken, Moerman 25 sayı, Beaubois 18 sayı ile oynadı.