Pösteki: AK Parti ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor

Yerel seçimlere 63 gün kala, siyasi partiler adaylarının büyük çoğunluğunu duyurdu. Araştırma şirketleri de seçimler yaklaşırken yarışa katılacak partilerin oy oranlarına ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı. Ekonomideki dalgalı seyrin gölgesinde gidilecek yerel seçimde, kimi araştırma şirketleri iktidarın zorlanacağını belirtiyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, hem geçen hafta sonuçlarını duyurdukları anketin detaylarını değerlendirdi hem de seçime ilişkin öngörülerini açıkladı.

Hafta içinde açıkladıkları ankete göre, Bursa ve Eskişehir'in el değiştireceğini ifade eden Mehmet Pösteki, Balıkesir ve Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının başabaş bir yarış içinde olduğunu belirtti.

'İSTANBUL'DA DURUM KAFA KAFAYA'İstanbul'a ilişkin tahminlerini de belirten Pösteki, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanılılırlık problemi her geçen gün azalıyor. Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı süreci sıkıntı yaratmaya başladı. Durum kafa kafaya" dedi.

AK PARTİ İLK KEZ BİR SEÇİME GERİDEN BAŞLIYOR, İŞİ ÇOK ZOR'Pösteki, ekonomideki dalgalı seyrin seçim sonucuna da etki edebileceğini ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğine değinerek, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" diye konuştu.

  • Medya 28 Ocak 2019 12:11
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