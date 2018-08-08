Posta yoluyla yurt dışı havale işlemi nasıl yapılır?

Yurt dışına manuel olarak, yani posta yoluyla havale göndermeyi tercih ederseniz PTT işyerlerinde yalnızca 5 dakika harcıyorsunuz. Geçerli kimlik belgenizle PTT işyerlerine gelerek Uluslararası Havale Kabul Formu’nu doldurmanız yeterli.

Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de oldukça uygun fiyatlara havale göndermiş oluyorsunuz. PTT’de yalnızca manuel değil, Eurogiro ve Western Union hizmetleriyle de yurt dışına para transfer edebilirsiniz.

Güvenilir, ekonomik ve hızlı yurt dışı havale PTT işyerlerinde!